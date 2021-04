Uno de los representantes del sector de gastronómicos nocturnos aseguró que de igual manera trabajaron ayer, pese a la entrada en vigencia de las nuevas restricciones. Asimismo, sostuvo que no acatarán la disposición del gobierno porque necesitan generar ingresos.

Guido Estigarribia, de la Asociación del Rubro Gastronómico Nocturno del Paraguay, en entrevista con Radio Ñandutí confirmó que ayer abrió normalmente su lomitería, ubicada frente al Hospital de Clínicas.

Luego de las 20:00 horas, efectivos de la Policía Nacional se acercaron junto a él para informarle sobre la restricción horaria y labraron acta del procedimiento, aunque no lo obligaron a cerrar el negocio, según contó.

“Yo no cerré, me quedé hasta las 12 de la noche a puertas abiertas y luego amanecí a puertas cerradas haciendo delivery”, mencionó a la 1020 AM.

Estigarribia señaló que los trabajadores de su local que tuvieron que regresar a sus casas en horas de la noche sí llegaron a ser retenidos por efectivos policiales, aunque contaban con un justificativo por escrito como es debido.

Durante la entrevista aseguró que, en caso de ser necesario, acompañará a los empleados o colegas que lleguen a ser demorados en los controles para hacer causa común. “Si cae ahí, amanecemos con él en la comisaría o en la Fiscalía porque si no nos unimos, esta gente nos va a devorar”.

Igualmente, adelantó que no piensa acatar el decreto presidencial que establece nuevas restricciones ya que se encuentran golpeados económicamente, esto considerando que se han reducido sus ingresos en los últimos meses.

Según mencionó, varios de sus colegas tuvieron muy buenas ventas en la jornada de ayer, pese a la entrada en vigencia de las nuevas restricciones.