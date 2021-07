Juan Carlos Olmedo es peón de la estancia Pindoty, ubicada en el distrito de Tacuatí y hermano del administrador de la finca, estaba desaparecido desde el día lunes. La información fue confirmada por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, en conversación con ABC TV.

“La presión que se dio en la zona permitió que se libere a esta persona”, sostuvo Giuzzio.

Se estima que la primera exigencia de los secuestradores era de US$ 150.000, dando un plazo de 48 horas. Luego, el monto subió a US$ 200.000 tras comunicarse con la familia del peón. Sin embargo, el ministro del Interior indicó que no se pagó ningún rescate para la liberación del mismo.

Anteriormente, el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, había mencionado que se descartaba que sean delincuentes comunes que no están involucrados en el mundo del secuestro. “No tiene características de organizaciones como el EPP o el ACA”, declaró.

La Fiscalía ya había hablado sobre esta misma hipótesis horas antes, descartando la participación de los grupos terroristas que operan en el norte del país como autores del secuestro de Juan Carlos Olmedo.