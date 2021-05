A las 10:30 de este jueves, en el centro mismo de la ciudad de San Lorenzo, tres malvivientes que se movilizaban a bordo de un Toyota Premio interceptaron a un grupo de funcionarios de la municipalidad de dicha ciudad que llevaban la recaudación al banco Itaú de la zona. Todavía se desconoce el monto del botín.

Según el reporte policial, los criminales actuaron con armas largas y portaban pasamontañas. El golpe fue realizado a plena luz de día y en medio de muchísimos testigos que presenciaron el violento asalto. “Tuvieron alguna información y estaban pescando acá”, dijo uno de los intervinientes al canal GEN.

El chofer del camión municipal, Leonardo Cardozo, contó al mismo medio que recibió disparos intimidatorios luego de ser interceptado por los tres ladrones, de los cuales vio que uno fue directamente a la parte trasera del rodado, donde estaba su compañera con el dinero guardado en una mochila.

“Yo entonces salí corriendo hacia la Municipalidad para avisar lo que pasaba. En un minuto pasó todo, en medio del tráfico, había muchísima gente. No sé cómo lograron escapar luego”, comentó.

Llamativamente Leonardo no se desempeña como chofer, sino que es funcionario del área de Tesorería, pero justo hoy tuvo que cubrir a su compañero que no acudió a trabajar porque presentó problemas de salud. “Yo estoy reemplazando a un compañero que no pudo venir hoy. Este es un depósito de dinero que hacemos diariamente”, refirió.

Por su parte, Silvino Benítez, guardia de seguridad que estaba al lado del chofer, ahondó que otro dato llamativo es que justamente hoy cambiaron la camioneta para el traslado porque no fue a trabajar el funcionario que acostumbraba a llevar a sus compañeros a depositar el dinero. Agregó que alguien “cantó” para que se concrete este golpe.

Benítez contó que durante el ataque tuvo que entregar su arma y luego hacerse del muerto para salir ileso. “Me salvé porque entregué mi arma. Esto antes solo veía en las películas. Yo vi que mi compañero (el chofer) salió corriendo pidiendo socorro, gritaba ‘no me maten, no me disparen’. Yo tenía mi arma en mi mano. Me sorprendí y me tiré del lado del chofer. Disparé hacia uno y luego me hice del muerto. Después ya comenzaron a romper el vidrio con un martillo para llevar la mochila que tenía el dinero”, relató.