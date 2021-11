Tras el lanzamiento de la campaña "El Contrabando es Contra Todos" , por parte de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), el ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, se refirió al trabajo del Gobierno en el combate a este flagelo.

En tal sentido, expresó su confianza hacia la labor de Emilio Fúster, de la Unidad Anticontrabando, no obstante, opinó que se requiere una mayor articulación con las demás instituciones.

“Creo que el que necesita más respaldo es Emilio Fúster, hay carteles que están detrás de esto, que lucran, compran y sobornan”, comentó Castiglioni en entrevista con la 730 AM.

Instó a que las denuncias se formulen de manera anónima, a fin de colaborar con las investigaciones y la desarticulación de las estructuras criminales.

“Esto va a ser imposible sin la ayuda del Ministerio Público, si no hay persecución penal va a ser muy difícil todo esto”, insistió el secretario de Estado.

La campaña impulsada por la Unión Industrial del Paraguay, cuenta con el apoyo de la Capasu y del MIC. Con ella se pretende exponer las consecuencias del contrabando para el empleo formal y para todos los sectores que operan de manera lícita.

También se busca generar conciencia en la ciudadanía y recordar que si no hay compradores, no hay contrabando, es decir, se alienta a no optar por productos de contrabando como los que se venden en las esquinas.