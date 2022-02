La familia de la ex modelo Paola Gaete presentó una querella adhesiva contra el médico cirujano que fue imputado por la muerte de la paciente.

Los abogados Alfredo Delgado y Blanca Agüero en representación de la familia Gaete, presentaron una querella contra el médico cirujano Daniel Domaniczky, quien el 26 de enero pasado le estaba practicando una cirugía estética a la ex modelo y en ese proceso falleció.

Ayer la jueza penal de Garantías Nancy Carolina Duarte admitió la imputación contra el doctor por homicidio culposo y citó al procesado para el próximo 2 de marzo a las 8:00 para la audiencia de imposición de medidas.

Pero ahora para poder ser parte del proceso la familia de Paola Gaete, se presenta como querellantes adhesivos en el presente proceso.

La ex modelo y ex candidata a concejal Paola Gaete falleció cuando el médico le estaba haciendo una cirugía estética en un sanatorio privado. Según dijo la querella el doctor le perforó una arteria y no pudo parar la hemorragia.

En paralelo a este proceso penal, la Superintendencia de Salud ya había dispuesto la apertura de una investigación contra el sanatorio privado, a fin de certificar si cumplía con todas las condiciones para este tipo de cirugías.