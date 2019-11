El intendente de Lambaré, Armando Gómez, expresó que no dejará su cargo, pese a la situación de crisis en la que se encuentra el municipio.

“Estamos soportando los embates de esta gente que está instrumentada a realizar acciones violentas”, refirió el intendente Armando Gómez, sobre la toma de la sede municipal realizada este martes por parte de funcionarios.

Esta situación llevó a que el director administrativo de la Municipalidad de Lambaré, Roberto Paredes, presente su renuncia al cargo.

Sin embargo, el intendente Gómez sostuvo que él no está con las mismas intenciones y señaló que se aferrará al cargo. “Yo no voy a renunciar, no tengo porqué renunciar. Inclusive ellos (concejales) ya se estaban peleando por quién iba a ser el nuevo intendente, es una locura”, expresó el jefe comunal en charla con Radio 1.000.

Con respecto al reclamo por parte de los funcionarios por meses de atraso en el pago de salarios, Gómez indicó que dicha situación están regularizando de a poco. En ese sentido, dijo que el objetivo es que los contribuyentes abonen sus impuestos y de esa manera aumenten los ingresos al municipio.

Gómez agregó que solamente los funcionarios sindicalizados son los que están en contra de su administración, que a su parecer no son más de 100.

Concejales de Lambaré semanas atrás aprobaron la intervención del municipio, por las sospechas de irregularidades relacionadas a desembolsos por impuestos inmobiliarios.