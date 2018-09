“Sí, es cierto que ingresé, soy una servidora de mi país, especialmente del Alto Paraná, vine acá a la Itaipú no para aprovecharme, ni para mejor vida, yo ya tengo una mejor vida , soy una empresaria exitosa, yo vengo a trabajar por todo el país”, dijo Odila Báez en entrevista con la 730 AM.

Señaló que el director, José Alderete lo trajo con la autorización del presidente, Mario Abdo Benítez y aclaró que no aceptó la propuesta por el salario en sí, sino para ayudarle a la gente con el “voluntariado”.

“Probablemente me vaya a la parte social de Itaipú, estoy con un contrato en la asesoría especial del departamento financiero, pero de ahí te pueden enviar a donde les vas a ser útil al país y a la Binacional”, aclaró la referente esteña de Colorado Añetete.

Aseguró que en el transcurso de esta semana sabrá qué es lo que exactamente le tocará hacer, pero aclaró que definitivamente se desempeñará en la parte social.

“37 millones de guaraníes para mí no es nada, porque en mi empresa gano mucho más, en menos de un mes se van a dar cuenta y me van felicitar”, afirmó Báez y aclaró que su contrato es especial, por lo que para ella no rigen los límites de edad ni existe ningún impedimento.

Odila Báez prometió que su sueldo lo donará enteramente a una fundación que se llama “Te quiero CDE”, donde realiza un voluntariado de carácter privado y también anunció que si no le sirve al país, dejará el cargo en tres meses.