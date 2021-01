Rebecca Arramendi, directora de Turismo, indicó que la ciudad tuvo que reinventarse y adecuar las playas en modo COVID a fin de evitar contagios y resaltó que los visitantes se comportaron de manera responsable y asumieron el compromiso con el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas.

“La gente asumió ese compromiso de decir ‘bueno yo me voy a ir de vacaciones, pero me voy a adaptar a todos los criterios sanitarios’, la gente lo hizo de esa manera y nos enorgullece que sí se pueda hacer ese trabajo, porque era un plan piloto y se pudo lograr”, expresó en contacto con radio Mil AM.

Señaló que en una semana se tuvo una ocupación a pleno en las tres playas, donde se desarrollaron jornadas totalmente tranquilas, en las cuales las familias pudieron disfrutar de las diferentes opciones de recreación entre las burbujas sociales que establece el protocolo con 9 metros de distancia entre cada una.

Manifestó que más de 300 funcionarios municipales se encargaron de hacer cumplir y controlar el comportamiento de los visitantes y mencionó que gracias al turismo se pudo dar un respiro a todos los comerciantes que tuvieron un 2020 bastante complicado por la pandemia.

Finalmente, remarcó que gracias a la rehabilitación de las playas, el sector hotelero pudo tener una gran ocupación de turistas y agregó que están esperanzados de seguir trabajando y tener jornadas veraniegas en Encarnación ya que durante el feriado largo por las fiestas de fin de año, ingresaron unas 20.000 personas a la ciudad.