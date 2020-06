El director del Ineram, el Dr. Felipe González, indicó que el hombre de 57 años y de profesión camionero, superó la fase crítica de la enfermedad y estuvo internado 13 días terapia intensiva.

Tras una evolución de salud, abandonó esta mañana la sala de cuidados intensivos del instituto y fue trasladado a una sala común, donde quedará bajo observación.

El hecho fue celebrado por todo el personal médico del INERAM, quienes vivieron un emocionante momento con el paciente chileno, mientras este abandonaba la sala de terapia intensiva.

El director recordó que el paciente llegó en estado grave la semana pasada al hospital debido a un coma por una descomposición a causa de la diabetes.

El paciente, días después tuvo una buena evolución luego de dejar la asistencia respiratoria mecánica, posibilitando que pueda respirar por cuenta propia y estimulando su recuperación.

Por su parte, el ciudadano chileno agradeció a todo el personal médico del Ineram que lo atendió durante los días de su internación.

“Quiero agradecer a todo los médicos que me atendieron. Jamás me han discriminado y me han salvado la vida, muchísimas gracias”, expresó el hombre tras su salida de la sala de terapia intensiva.