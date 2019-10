Los procesos licitatorios y la provisión de medicamentos e insumos necesarios para el tratamiento diario de al menos 550 pacientes internados y otros 1500 que pasan por consultorio no responden a los tiempos y respuestas esperados en el centro asistencial de mayor complejidad en el sistema público.

El Doctor César Zorrilla, de la Asociación Médica del HNI afirmó que existen muchos problemas de logística y traslado y los provisiones que llegan hasta el hospital muchas veces terminan en el transcurso de la mañana debido a la alta demanda.

La descentralización que antes salvaba las situaciones fue cortada en administraciones anteriores y generó inconvenientes que a la larga se agravaron en el centro asistencial que por su característica de alta complejidad maneja todo tipo de pacientes y con urgencias diversas que deben ser atendidas.

Un ejemplo de lo que está en falta es un antibiótico de amplio espectro, el Meropenem que es utilizado en pacientes internados en terapia intensiva para evitar las infecciones intrahospitalarias. Su precio al público se acerca a los G 300 mil y un paciente utiliza hasta 8 frascos por día, indicó Zorrilla en contacto con la R800.

Cuestionó que en los últimos años, el presupuesto de salud solo tuvo un aumento del 4% y que desde la asociación iniciaron un pedido de nivelación salarial atendiendo las desigualdades entre lo que perciben los médicos del Nacional que además de la carga horaria invierten más tiempo en los viajes ida y vuelta hasta el centro asistencial.

“Si hablamos de austeridad vamos a ajustarnos todos, dicen sí y le dan 3 mil millones para bonificaciones a Petropar. Vamos a ser serios, o le damos a todos o no le damos a nadie. Yo estoy dispuesto a negociar si me dicen no para salario entonces que carguen el rubro 350 para insumos y medicamentos de nuestros pacientes””, puntualizó el profesional.