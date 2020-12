El primer curso de formación que ofrecerá el Hospital Cathay es el "diagnóstico por radiografía de tórax", que será de gran ayuda para que los médicos diagnostiquen el COVID-19 con las imágenes de rayos X.

El Dr. Laurentino Barrios, decano de la Facultad de Medicina de la UNA y Dr. Fa-Kung Lee, superintendente del Hospital General Cathay presidieron la firma del memorando, con la presencia del embajador de la República de China (Taiwán) José Chih-Cheng Han, como testigo de honor.

A través del memorando de entendimiento, el Hospital Cathay proporcionará programas de capacitaciones técnicas al personal de blanco de la UNA-FCM sobre el uso de la tecnología para mejorar el funcionamiento de diferentes especialidades médicas.

El Embajador José Han expresó sus felicitaciones por esta cooperación y manifestó que Taiwán empezó la cooperación técnica con Paraguay a fin de impulsar la eficiencia de la gestión de la información sanitaria a través del Proyecto HIS desde el año 2016. Durante los 5 años, con el apoyo profesional del Hospital Cathay, se diseñó el Sistema Informático de Salud (HIS), y hoy en día ya ha sido implementado en 54 establecimientos de salud, los pacientes atendidos a través del HIS pueden ahorrar un promedio de 2 horas de espera en los hospitales públicos y ya se realizaron más de 2,3 millones de consultas a través del HIS.

Al culminar el acto virtual, el Embajador Han, en nombre del Gobierno de Taiwán, hizo entrega de una donación de 4.000 batas quirúrgicas al Hospital de Clínicas, para asegurar que los médicos que se desempeñan en las áreas COVID-19 tengan la mejor protección para realizar sus labores y que puedan seguir luchando contra esta pandemia.