El abogado Marcos Estigarribia indicó que su clienta Dalia López es víctima de un esquema corrupto y que la Fiscalía se empecina en sindicarla como la responsable de los documentos con contenido falso de Ronaldinho Gaucho y su hermano.

“Ella no está prófuga, pidió siempre dar su versión ante la Fiscalía y no le quisieron escuchar. El juzgado no decretó su rebeldía. La Fiscalía quiere cerrar el caso con la señora Dalia pero no van a poder porque es inocente”, dijo en entrevista con el SNT.

El letrado, quien días atrás afirmó que su clienta está en el grupo de riesgo por el coronavirus, manifestó ahora que si existen garantías procesales, la misma se presentará ante la justicia, pero remarcó que terminó la confianza en el Ministerio Público. “El 18 se presenta y vamos a pedir la eximición de cualquier medida”, acotó.

El representante legal de la empresaria alegó que Dalia tiene una sola empresa, y que por dicho motivo “no puede ser lavadora de nadie”. Así también contó que la mujer desconoce lo que guarda en su interior la caja fuerte, porque es del propietario de la vivienda donde ella vive.

El juez de la causa, Gustavo Amarilla, convocó a López para el próximo miércoles 18 para una audiencia de imposición de medidas. Desde hace más de 8 días hay una orden de captura en su contra.