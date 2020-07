En compañía de su abogado Guillermo Duarte Cacavelos y su esposa Marly Figueredo, el ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, anunció que presentará querellas por “daños, perjuicios y difamaciones” en su contra.

Una de las acciones judiciales será contra Hugo Alexander Torales, exaccionista de la empresa Eventos y Servicios S.A. (ESSA), y otra irá hacia personas innominadas, pero apuntando a los medios de comunicación que destaparon el caso.

“Demostraremos que faltan a la verdad de la A a la Z con cualquier tipo de injuria y suponiendo participaciones en compañías o empresas que hayan operado en el periodo de que era gobernador de Guairá. Dicen que dejamos niños sin almuerzo y ninguno quedó fuera del almuerzo escolar proveído por la Gobernación”, manifestó Friedmann.

Al respecto, dijo que la Contraloría General de la República posee todas documentaciones referentes a su administración como gobernador y cree que la intención es perjudicar su gestión actual como ministro.

Sobre su relación con Torales, Friedamann lo calificó de un “testigo fantástico” y dijo que es un “conocido” con el cual compartió en varias oportunidades en grupo de amigos. En medio de la conferencia trató por todos lados evitar hablar sobre la empresa ESSA y sobre los audios dijo que si es su voz, pero que están todos adulterados y que presentará su teléfono celular para que se vea que esas conversaciones nunca se dieron.

Sobre la participación de su primo Álvaro Alfaro y los audios en los que éste ordenaba retiro de millonarios montos de dinero de la empresa ESSA y que tenían que ser enviados a Rodolfo, tampoco quiso hablar el ministro.

Agregó que “nunca he aportado, nunca he prestado ni he realizado donación a absolutamente a nadie. Niego categóricamente haber dado dinero bajo ningún concepto”.

En otra parte de la conferencia admitió que es su voz la que se escucha en los audios publicados en la investigación del programa periodístico “La Caja Negra”. “Es mi voz, dentro de un audio editado, sacado de contexto, donde se habla de otros temas. El audio completo será una de nuestras pruebas fundamentales”, subrayó.

Friedmann llamó a una conferencia de prensa con la única intensión de intimidar, primero al testigo Hugo Alexander Torales y a los medios de prensa, para que no sigan destapando el negociado, no quiso contestar preguntas claves que se le hicieron y su abogado Duarte Cacavelos, tampoco dejó que se avance con las preguntas.