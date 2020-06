El personal de blanco cuestionó que el Ministerio de Salud no pagará la gratificación especial a los funcionarios afectados a la atención de la pandemia de COVID-19 que hayan salido de vacaciones o planeen hacerlo en los próximos meses.

El Ministerio de Salud informó que esta gratificación especial será otorgada por persona, independientemente a la cantidad de vínculos que tenga el personal en otras entidades del Estado.

Serán exceptuados del pago especial los funcionarios permanentes, contratados y comisionados al MSPyBS que acumularon veinte días o más por motivo de usufructo de vacaciones en el periodo del 12 de marzo al 31 de octubre del 2020, así como los que usufructúan permisos con goce de sueldo y sin goce de sueldo, entre el 12 de marzo y el 31 de octubre del 2020, y reposos médicos que no sean por cuadros respiratorios o COVID19.

Asimismo, serán excluidos los funcionarios que se encuentren comisionados a otras entidades Públicas, los que se acogieron a los permisos otorgados a grupos vulnerables.

Al respecto, Mirna Gallardo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería, cuestionó en entrevista con la radio 800 AM que a finales de julio arrancarán los pagos pero que no todos podrán cobrar, ya que no se incluirá a aquellos que salgan de vacaciones entre los meses de marzo y octubre.

“Nuestro reclamo es que en febrero se suspendieron las vacaciones por la epidemia del dengue. Desgasta salir de una epidemia de dengue y ahora entrar a una pandemia de COVID-19. Están estipulados los niveles de exposición y no hay problema si descuentan los días no trabajados, pero no es que estamos expuestos solo un mes”, argumentó.

La profesional de la salud reconoció que los contagiados se encuentran en su mayoría en los albergues, pero resaltó que también se dieron consultas aleatorias de algunos pacientes con COVID positivo y que el personal estuvo expuesto a posibles contagios. “A Dios gracias no tenemos la cantidad de pacientes que tienen los otros países”, agregó.