Ricardo Riquelme, padre del pequeño Lucas, confirmó a C9N que su hijo pudo salir de la unidad de terapia infantil y fue enviado a la sala de internación, al presentar una mejoría en su salud.

Dijo que su hijo ya se comunica con normalidad e incluso patea pero por recomendación médica aún no intenta caminar, pese a que ya lo quiere hacer. “Me dice: ‘papá, ya quiero caminar’, pero se le explica que los médicos desean esperar y él entiende. Es un niño amoroso que se ganó el cariño de los médicos, en ningún momento se quejó”, aseguró.

También comentó que el pequeño se sorprendió con las muestras de afecto. “Yo le dije que mucha gente le ama. Le gritaban campeón cuando le llevaban a la sala de internación y no podía creer. ‘Papá, mirá como la gente me quiere’, me dijo. Está muy feliz, ahora está con su mamá”, agregó.

El feliz padre expresó su agradecimiento a todo el país por las palabras de aliento, de solidaridad y ayuda otorgada para sobrellevar esta situación.