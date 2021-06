A partir de este lunes 21 de junio se encuentra oficialmente habilitada la Farmacia Social en el predio del ex Seminario Metropolitano de Asunción.

La iniciativa fue impulsada por la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Asunción y cuenta con el apoyo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Iglesia Mormón) y la Fundación Santa Librada, además de la DIBEN.

El objetivo de esta iniciativa es seguir brindado asistencia a los familiares de pacientes con COVID-19 que requieren de algún tipo de medicamento y que poseen dificultades para conseguirlos de manera rápida en los hospitales.

Los medicamentos serán proveídos a quienes los soliciten de manera gratuita luego de facilitar las siguientes documentos y cumplir los siguientes requisitos:

*Fotografía de la receta médica (debe ser de un hospital público)

*Fotografía de la cédula de identidad del paciente y de la persona que haga los trámites

*Fotografía de la Ficha Social o una nota de la parroquia de la jurisdicción del solicitante con la firma del cura párroco (impresa)

*Ciudad, barrio y dirección del paciente

*No ser funcionario público, no contar con seguro privado ni estar registrado en IPS, no tener RUC.

Luego de enviar las fotografías de los documentos al número de WhatsApp 0982 844 301, se hará una revisión de cada caso y posteriormente un representante de la Pastoral Social se pondrá en contacto con el solicitante, a fin de convocarlo para retirar los medicamentos en una hora y día específicos. En dicha oportunidad tendrán que presentarse los documentos originales.

El horario de atención de la Farmacia Social es de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.