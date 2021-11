El Dr. Benito Torres, asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, confirmó a radio 1000 AM que van a modificar la propuesta de no multar por 45 días, al reconocer que no hubo buena comunicación para ese plan.

“Dijimos que eso lo íbamos a perfeccionar y comunicar por los medio cuál será ahora el procedimiento, con respecto al tema. Obviamente en que no se va a dejar de labrar las actas e imponer las sanciones, y para que eventualmente uno pueda acogerse al beneficio de la exoneración del pago efectivo, no de la aplicación de la sanción que es un curso de educación vial. No se va a dejar de sancionar. Luz roja sí o sí te va a multar”, aseguró.

Días atrás, la Municipalidad de Asunción comunicó la suspensión provisoria de multas por infracciones en el tránsito durante 45 días para incluir durante ese tiempo una campaña de educación vial sobre la importancia de respetar las reglas de tránsito.