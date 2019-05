Mitic asegura que no oculta nada de la millonaria licitación

Miguel Martin, vice­ministro de Tec­nologías del Mitic, dio detalles con respecto al proyecto de Apoyo a la Agenda Digital, que tendrá un costo de US$ 130 millones. Aclaró que no se oculta ninguna información, como lo había cuestio­nado el desarrollador de sof­twares Matías Insaurralde. Sin embargo, admitió que los productos que aparecían en el portal no estaban desglo­sados por números.

Fuente: La Nación