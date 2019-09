Alrededor de las 21:00 horas del sábado último se registró un accidente de tránsito en la intersección de las calles Cruz del Chaco y De Las Palmeras, en el barrio Villamorra de Asunción.

El percance tuvo como víctima fatal a Ever Daniel Cabañas, de 23 años de edad, quien se movilizaba a bordo de su motocicleta cuando fue chocado por una camioneta de la marca Nissan Patrol.

De acuerdo al reporte policial, el conductor que iba al mando del vehículo que protagonizó el accidente fue identificado como Cirilo Alfonzo Romero Correa, de 40 años de edad.

Romero Correa es un conocido político colorado y presidente de seccional de ciudad de Atyrá. En su momento, ocupó cargos importantes durante la presidencia de Nicanor Duarte Frutos como el de secretario general de la Presidencia y jefe del gabinete civil, según publica el diario ABC Color.

En enero de este año fue nombrado por el mismo Duarte Frutos, actual director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), como encargado del Sector Medio Ambiente de la Margen Derecha. El salario que percibe de manera mensual supera los G. 18.000.000, de acuerdo a la escala salarial establecida para dicho cargo.

El Sub. Tte. B.V.C. Ever Daniel Cabañas se desempeñaba como bombero voluntario de la Tercera Compañía Sajonia, siendo miembro del Departamento de Radiocomunicaciones en la Central de Comunicaciones y Alarmas 132.

El pasado mes de mayo, varias personas se hicieron eco de la historia de Ever luego de que el mismo dedicara una emotiva carta a su madre. En su publicación de Facebook, hablaba sobre su pasión como bombero voluntario y pedía perdón a su progenitora por no poder acompañarla en varios momentos importantes debido a este compromiso de salvar vidas.

“Sé que cada noche con ansia esperas mi regreso y vuelves a decirme que no quieres que ande tan tarde en el cuartel, que no quieres que me pase algo y sé que me encomiendas a los santos, te lo agradezco mamá, sé que vives con el miedo de que algún día no regresaré a casa pero confía en mí, prometo cuidarme lo más que se pueda, aunque sabes que mi trabajo es de un altísimo riesgo y que entrego mi vida por la de gente que ni conozco”, reza parte de su post.

CONDUCTOR OMITIÓ AUXILIO Y ESTARÍA SIENDO PROTEGIDO POR POLICÍAS

José Daniel Antúnez, camarada de promoción de Cabañas en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, manifestó a HOY que el conductor responsable del accidente aún no se ha comunicado con los familiares, ni de manera personal ni tampoco a través de su abogado.

Según indicó, poseen pruebas que confirman la omisión de auxilio por parte de Cirilo Alfonzo Romero luego de producirse el accidente de tránsito. “Los vecinos fueron los que le pararon, hay imágenes de circuito cerrado que comprueban que él iba a alta velocidad”.

Las sospechas indican que esta persona se encontraba en una especie de mitin político antes de protagonizar el percance vial. No se descarta que en dicho evento haya estado ingiriendo bebidas alcohólicas.

De acuerdo a la información que manejan los allegados del bombero fallecido, Romero estaría siendo protegido por la policía por su condición de político, sobre todo por tratarse de una persona con un cargo importante en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

En tal sentido, responsabilizó de este supuesto encubrimiento a los agentes de la Comisaría 6º que tomaron intervención en el hecho. El subcomisario que estaba de turno se mostró reservado a brindar detalles del procedimiento e inclusive envió a policías de civil para revisar la escena del accidente, acusó Antúnez.

“Esta persona está en libertad, campante, y no se hizo cargo por lo que hizo. Lo que queremos es llegar a la verdad y hacer justicia”, puntualizó.