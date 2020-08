Su titular, Enrique López Arce, destacó que gracias a la gestión de la Dirección de Empleo de la ANR, unas 500 personas lograron conseguir trabajo en diversas empresas en plena pandemia.

Mediante la feria virtual para gente con Informconf, 22 postulantes también lograron ocupar puestos laborables, mejorando así su calidad de vida

Como ejemplo, López Arce citó a Hugo Castro, de la ciudad de Ñemby, y a Guillermo Añazco, de Fernando de la Mora. Este último no accedía a ningún empleo por figurar en la lista de personas morosas.

Castro, mediante la Dirección de Empleo de la ANR, consiguió trabajar en la parte de logística de una compañía, mientras que Añazco ingresó en una pizzería y ya hizo un plan de pago de regularización gracias al trabajo que obtuvo.

“Seguimos ayudando desde la oficina de Empleos de la ANR para que más personas puedan conseguir trabajo”, resaltó López Arce.

El especialista recalcó que la feria virtual de empleo para personas con Informconf será por todo el mes de agosto. Los interesados deben enviar sus CV al email: empleosinformconfanr@gmail.com.

