De acuerdo con la denuncia, la mujer es madre de tres hijos de entre dos y nueve años, el padre vive en Asunción. Ambos serían adictos a las drogas y, según el relato de los niños, la madre vendía a su hijo a una persona transexual y sus dos hijas a hombres alcoholizados.

En el relato que realizaron a la Codeni, cuentan que a veces pasaban varios días sin comer y que los abusos eran reiterados. Los niños cuentan que son testigos de la ingesta de bebidas alcohólicas y drogas que su madre realiza periódicamente, así también cuentan que la mujer los golpea con zapatillas y con palos.

Los pequeños fueron entregados a la abuela y contarán con acompañamiento de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Valeria Romero, directora de la Codeni de Ciudad del Este, manifestó que si bien los niños ya se encuentran con el familiar más cercano, la institución necesita más recursos para poder realizar la contención y el seguimiento que correspondiente a los menores afectados.

“En Ciudad del Este no contamos con una unidad especializada de la niñez. En el momento no hay quien les respalde, tratamos de dar lo mejor de nosotros, pero no es suficiente”, declaró a radio UNO.

La causa está a cargo del fiscal Alcides Giménez y la madre ya cuenta con orden de detención.