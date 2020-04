Denuncia: Empresa telefónica debitó monto de la compra pero no envió confirmación a supermercado

Un beneficiario del programa "Ñangareko" que recibió G 500.000, denunció que la línea de la empresa Personal debitó la compra por el monto de G 400.000 pero que al supermercado no le llegó la confirmación por lo que no pudo retirar los productos. No obstante, indicó que le vaciaron la billetera Personal y pidió solucionar el inconveniente.