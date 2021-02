Noelia Mareco, sobreviviente de un ataque por parte de su expareja Leandro Do Carmo Paes que intentó matarla dándole un disparo en el rostro y luego se dio a la fuga. Hoy, la joven puede contar la historia y aseguró que exigirá justicia por ella y por las que ya no están.

Cuatro días después de haber sido atacada en su integridad y ser víctima de intento de feminicidio, Noelia Marco salió de alta y hoy, a través de un comunicado, afirmó considerarse la voz de aquellas a quienes amordazaron y no tuvieron la oportunidad de contar su historia.

"Hoy quiero decirles que sueño con un país en donde a la primer denuncia te crean, te hagan sentir segura y que no esperen más a que haya sangre derramada para empezar a actuar".

La joven instó a sus congéneres a no callar más ningún acto de violencia y aunque las autoridades hagan caso omiso a nuestras denuncias no se dejen vencer. "Por favor, no dejen de luchar", señaló.

Agradeció todo el apoyo y acompañamiento a ella y su familia durante los días que estuvo internada en el Hospital de Trauma. También dio su agradecimiento a los profesionales de salud que la atendieron tanto en este centro asistencial como en el Hospital de Villa Elisa, donde estuvo en principio.

"Gracias a mis padres por estar al pie del cañón desde que empezaron las dolorosas situaciones que empecé a vivir", manifestó.

Noelia afirmó sentires "bendecida y acompañada" para exigir justicia por ella y por las que ya no están.

Leandro Do Carmo Paes de 31 años ingresó a la casa de su expareja en la ciudad de San Antonio el pasado 17 de febrero y le disparó en la cara con un arma de fuego calibre 38. La joven logró salir con vida y el agresor se encuentra prófugo.