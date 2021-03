Por medio del correo del funcionario de transparencia de la EBY, Hugo Joel Meza, la binacional envió capturas de pantalla de los listados que cargó en su página de internet. Si bien estas informaciones forman parte de los datos solicitados por el comunicador vía Ley de Acceso a la Información Pública, no constituye la totalidad de los mismos, ya que se pidió rendiciones de los gastos.

Es decir que la EBY debe proveer todas las documentaciones relacionadas con estas transferencias. Desde la propia Contraloría General de la República (CGR) explicaron qué se entiende por rendición de cuentas. “Básicamente, consiste en que aquellos que reciben dinero público puedan, luego de un tiempo determinado, establecer la trazabilidad del dinero con relación a la trazabilidad de las obras”, expresó Mario Florenciáñez, director general de Control de Rendición de Cuentas de la CGR.

Esto quiere decir que una rendición debe incluir los datos de cuándo se desembolsó el dinero, cuánto se invirtió, de lo que se transfirió, cuánto se usó y si eso está materializado. Para constatar todo esto, se deben entregar bajo declaración jurada todos los contratos, facturas e informes que tengan vinculación con los gastos realizados, según lo explicado por el director de la Contraloría.

Esta documentación hasta el momento no fue entregada por la EBY, que tiene hasta este viernes, ya que la binacional fue emplazada por un periodo de 10 días hábiles por la jueza Alice González Delorenzi, que dio lugar al amparo presentado por el Grupo Nación ante la negativa de Duarte Frutos de facilitar las rendiciones de cuentas. A 48 horas de cumplirse el tiempo establecido en la resolución judicial, remiten al correo indicado los mismos datos de la web.

Además de la falta de rendiciones de cuentas, cabe señalar que Yacyretá tampoco proveyó aún las fechas de los contratos de los gastos en publicidad, eventos y propaganda, así como los nombres de los responsables que recibieron los pagos por las distintas ayudas sociales que realizó la EBY entre el 2019 y el 2020. Mismos datos solicitados para el caso de las transferencias sociales.

De no proveerse íntegramente la información solicitada este viernes 26 de marzo según lo dispuso el juzgado, Nicanor Duarte Fruto se expone a cinco años de prisión. Para evadir el cumplimiento de la disposición de la jueza, desde la binacional se había presentado una apelación, cuyo principal argumento se sostiene en que el amparo no es la vía para el reclamo del comunicador. El recurso fue admitido, pero sin efecto suspensivo; es decir, el trámite de la apelación no afecta la decisión de la jueza Alice González y el plazo se cumple en dos días.

Los abogados de Nicanor incluso trataron a la magistrada de “investigadora parcialista” por haber salido a favor del Grupo Nación. En el escrito del equipo jurídico de Duarte Frutos refiere que ya se entregó toda la información demandada por el periodista.