César Ruiz Díaz, titular de Cetrapam, en entrevista con la 970 AM manifestó que la decisión de incrementar el precio del pasaje del transporte público fue exclusiva del Equipo Económico y, por ende, no fue consultada con el gremio de transportistas.

Reiteró que “esta es una decisión política y no empresarial”, manteniendo su postura de que el reajuste corre directamente por cuenta de lo que determine el Gobierno Nacional.

Ruiz Díaz manifestó que después de todo lo que interesa es el resultado final de la tarifa, refiriéndose a que a partir de ahora las empresas de transporte recibirán G. 2.500 por cada pasaje en el servicio convencional y G. 4.100 en el diferencial (ya incluyendo los subsidios de G. 100 y G. 400, respectivamente). Para el usuario final, el costo quedará en G. 2.400 (convencional) y G. 3.700 (diferencial).

Sobre este mismo punto, sostuvo que desde el sector de los transportistas no pierden con los nuevos precios que han sido establecidos y se genera un “equilibrio económico financiero”. Con todos estos números, el subsidio mensual estaría en el orden de 625.000 y 650.000 dólares, estimó.

Según el criterio del titular de Cetrapam, con el reajuste anunciado por el gobierno el combustible deberá ser vendido a un precio de G. 4.853 por litro a las empresas de transporte, por lo cual se recibirá el gasoil “a precio distribuidor”.

“Ahora aumenta G. 200 el servicio convencional y, acuérdense de mí, van a empezar a pulular los buses chatarra que no les importan los 100 guaraníes, lo que les importa es cobrarle al pasajero porque no tributan a las arcas del Estado, no tienen cánones ni boletos timbrados, no tributan a la SET en términos de IVA”, afirmó Ruiz Díaz, dando a entender que volverán a salir los ómnibus en mal estado que habían sido sacados de circulación.

Al respecto, señaló que a aquellas empresas de transporte público que operan de manera irregular y siguen trabajando con vehículos en mal estado no les importa el subsidio debido a que incumplen las normativas, priorizando por sobre todo el lucro económico.

“Esta es una decisión del Ejecutivo y la vamos a respetar”, finalizó.