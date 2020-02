El docente Miguel Marecos, del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) presentó hoy una nota de intimación al MEC para que en un plazo de 72 horas retire de las escuelas todos los textos que tengan errores ortográficos y gramaticales y se hagan las correcciones necesarias antes del inicio de clases.

“Entregar de esta forma pareciera que estamos en África, un país subdesarrollado y no, somos un país en vías de desarrollo, esto es regresión educativa y el ministro no puede estar parafraseando pasajes de la Biblia y decir que nadie le entiende”, afirmó Marecos en contacto con Universo 970.

Indicó que accionarán en términos jurídicos y gremiales y espera que el MEC entienda que lo que pretenden con estas medidas es colaborar para una verdadera transformación educativa y no una regresión. “Esto es otra burrada más de este gabinete y la fe de erratas no se debe hacer”, agregó.

Lamentó que el año antepasado ya se tuvo un inconveniente con la entrega de útiles escolares y que el ministro Eduardo Petta solicitó 2 millones de dólares más a Benigno López, titular de Hacienda para la entrega en tiempo y forma y lo que ocurrió fue que no se llegó a tiempo, los materiales estaban incompletos y muchos inservibles.

“Esto no es problema de dinero sino de alta gerencia porque para ser ministro o viceministro se debe tener habilitación pedagógica o de educación media, no venir a hablar de la Biblia. Petta es una persona honesta pero no es para este gabinete, por eso se esconde de la prensa y no se puede tener una conversación académica de dos minutos con él y le tira a sus viceministros que también tienen sus limitaciones”, señaló.

Insistió en que la posición de los académicos es la verdadera transformación académica se logrará con verdaderos académicos que hicieron carrera en el MEC y no con gente de afuera y sea gente capaz que pueda manejar la cartera educativa.

En caso de optar por la fe de erratas, Marecos aseguró que será una burla porque es una improvisación y manifestó que los directores en forma de colaboración pueden retirar y reunir los textos y enviar a las imprentas para la corrección correspondiente.