Euclides Acevedo, ministro del Interior, indicó que no existe ninguna posibilidad de volver a fase 0. Sostuvo que esa medida sería fatal y “mataría” a la economía por lo que recomendó mantener el ritmo laboral y económico respetando el protocolo sanitario para evitar el contagio del coronavirus.

El ministro manifestó que durante la pandemia no debe existir un enfrentamiento entre la salud y la economía sino más bien “hermanamiento” inteligente entre ambos puntos.

Al ser consultado sobre la posibilidad de volver a fase 0, según se especula, respondió que no existe ninguna posibilidad.

“Ninguna, no existe ninguna posibilidad. Volver a fase 0 sería matar la economía como dicen los economistas, además no es recomendable desde el punto de vista psicosocial”, expresó en contacto con 1020 AM.

Afirmó que, en estos casos, lo que se debe hacer es mantener el ritmo laboral y económico pero con un alto sentido de responsabilidad y acatamiento de las normas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus.

“Hoy lo que hay que hacer es ir a trabajar y descansar. Antes era Epyta de rógape ahora es Epyta epytu’u. La vida tiene que continuar y hay que convivir con el COVID” refirió.

Desempleo e inseguridad

El secretario de Estado detalló que, si bien hubo una reducción de asaltos con respecto al año 2019, el desempleo por la pandemia ha aumentado y que esto podría causar un brote de delincuencia.

“Hoy en día mucha gente ya no te asalta para sacarte el celular, va a llegar el momento en que te van a asaltar por un pollo al spiedo y no es lo mismo el trato que le puedo dar a un asaltante de relojería que a alguien que roba un plato de comida”, apuntó.

Controles

Advirtió que los fines de semana serán reforzados los controles en la vía pública, tanto en la capital como en entradas y salidas de localidades como Areguá.

Cabe recordar que el último fin de semana se observó la presencia masiva de personas sin respetar el distanciamiento físico o el uso de tapabocas.

Además dichos controles serán implementados en las Costaneras de Asunción y Encarnación, San Bernardino y en Ciudad del Este, entre otras localidades.