Para el legislador liberal Fernando Silva Facetti, no existe un motivo de peso para aprobar la intervención de la Municipalidad de Lambaré y esto no significa un padrinazgo político.

“Nosotros no apadrinamos a nadie, en Lambaré no existe ninguna causal hasta el momento para la intervención, fue algo evidentemente político”, aseguró el senador del PLRA, Fernando Silva Facetti en contacto con Universo 970 AM.

Recordó que el principal cuestionamiento fue la falta de pago a la caja de pensiones y que todas las administraciones comunales sufren el mismo problema, ya que cerca del 100 % de los recursos se destina a los salarios.

“Vos podés separarle temporalmente a una autoridad electa sin tener hechos probados, pero esto atenta contra un principio constitucional que se llama presunción de inocencia”, subrayó.

El senador liberal consideró que la realidad de todas las ciudades es una sola: la falta de coordinación entre las instituciones, pues pese a asfaltar las calles, la primera lluvia destruye las obras por la falta de desagües que hace colapsar el pavimento y romperlo.

Opinó que se debería elaborar un plan mucho más grande que permita incluirle a la Essap y así evitar que los trabajos se echen a perder.