Si se va extendiendo el abandono de la cuarentena indefectiblemente se caerá en una situación inmanejable teniendo como ejemplo lo que ocurrió en Italia, Francia, España, Estados Unidos y Ecuador, afirmó el Doctor Antonio Arbo, exministro de Salud.

Indicó que la cuarentena debe mantenerse y si se ponen plazos que estos sirvan para ir viendo el comportamiento de la enfermedad en el país. “El levantamiento debe ser secuencial y no en simultáneo”, señaló en contacto con Monumental.

Destacó que el problema en el país es la escasa cantidad de test que se realizan para saber quiénes están infectados y aislarlos pero también consideró alentador que son pocas las personas que requieren un respirador en los servicios, entonces es un indicador de que este tiempo de cuarentena permitió tener cierta ventaja.

“Este tiempo es muy importante para seguir ajustando el sistema de salud y si esto no tenía una amplia circulación comunitaria hasta ahora estamos a un paso, no hay ninguna garantía de que no ocurra”; afirmó con relación al relajo de la gente que no se queda en la casa.

Recordó que un enfermo puede contagiar a los dos o más personas pero también hay casos de los “superinfectadores” que pueden llegar a contagiar hasta a 80, son la excepción pero existen.

El profesional señaló que el colapso en los servicios es “inevitable” si no se ralentiza el avance del virus en el país y que esto podría extender por tres o cuatro meses más.