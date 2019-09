Hermes Aquino, presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, manifestó que están gestionando una audiencia con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez para entregarle una carta en donde se le va a expresar la preocupación del sector por el nombramiento de Rodolfo Friedmann como ministro de Agricultura y Ganadería.

Sostuvo que en el sector se necesita una buena gestión ministerial para obtener buenos resultados y esa característica no ven en Rodolfo Friedmann, nuevo titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). “No tengo problemas en pedir disculpas si es que Friedmann hace bien su trabajo. Pero, lamentablemente no le veo con uñas de guitarrero, no tiene formación”, dijo Aquino a Universo 970 AM.

Señaló además que Friedmann podrá traer a los mejores asesores, pero si él no es técnico, no va a comprender absolutamente nada. “No te sirve ni el Papa Francisco de asesor, si sos un burro”, subrayó.

“Yo no sé quién fue el genio que aconsejó al presidente de la República para poner a esta persona (Rodolfo Friedmann)”, agregó Aquino.

Lamentó que Denis Lichi haya sido sacado, justo en el momento que estaba empezando a agarrar ritmo en la cartera estatal. “El ministro Lichi era una persona que escuchaba a la gente. Personalmente iba a los lugares de producción”, finalizó.