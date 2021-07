El Poder Ejecutivo solicitó al Congreso Nacional una ampliación presupuestaria de casi US$ 900 millones para el Ministerio de Salud, la ANDE y el Ministerio de Obras Públicas. El pedido ya está instalado en el debate de los parlamentarios, ya que se trata de un nuevo endeudamiento.

El titular del Congreso Nacional, Óscar “Cachito” Salomón, confirmó que llegó la solicitud del Poder Ejecutivo de una ampliación presupuestaria de US$ 230 millones para el Ministerio de Salud, US$ 300 millones para la Ande y US$ 250 millones para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“Es un nuevo endeudamiento para seguir con las obras que se están haciendo. Son montos muy importantes”, indicó al respecto el senador Salomón.

El parlamentario mencionó que esta solicitud va a generar un amplio debate entre sus colegas, ya que hay bancadas que no están de acuerdo con un nuevo endeudamiento.

Por otra parte, indicó que este jueves se aprobó la prórroga de la Ley de Emergencia hasta el 31 de diciembre, con las herramientas habilitadas al Ejecutivo el año pasado

Al respecto, lamentó que se haya presentado el pedido de prórroga a última hora. “Me parece que es un olvido que ha sido subsanado felizmente. Necesitamos mejor comunicación con el Ejecutivo, hablar un poco más de los proyectos”, expresó.

El documento quedó sancionado y remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.