Este sistema es una herramienta informática que se encuentra disponible en el sitio web de la Justicia Electoral, visualizado en el siguiente enlace: https://candidatos.tsje.gov.py/login.php. Los candidatos deberán cargar personalmente sus datos, ingresando con el mismo usuario y contraseña utilizado en las internas simultáneas del 20 de junio.

El director de Financiamiento Político Abg. Daniel Echague, explicó que eta declaración consiste básicamente en lo que el candidato tiene en el momento y lo que va a gastar durante su campaña. “Estamos hablando activos y pasivos, sería en forma de efectivo o bienes que cuenten en su haber para lo que va a destinar en su campaña, eso es el concepto de esta Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña que vence hoy a la medianoche”, dijo.

Conforme a las indicaciones que establece la Resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) Nº1/2021, en su Art. 20 expone que la única forma válida de presentar las declaraciones es a través del SINAFIP. “Durante todo este tiempo estuvimos asesorando a todos los candidatos que deben presentar esas declaraciones, incluso se puso a disposición las herramientas informáticas aquí en la Justicia Electoral y líneas telefónicas para asistirlos, o que se acerquen hasta aquí para cargar su datos”, declaró Echague.

En otro momento, comentó que este procedimiento fue muy aceptado por los interesados y que a horas de fenecer el plazo ya se recepcionan respuestas altamente positivas. “Realmente tenemos un alto porcentaje de cumplimiento en la presentación de estas declaraciones, solo a horas de que culmine el plazo, ya tenemos alrededor del 80% de cumplimiento, lo que significa para nosotros más de lo que esperamos a esta instancia”.

Por último el Director aclaró lo que sucede en el caso de que el candidato no presente su Declaración Jurada en el SINAFIP. “Afecta directamente a lo que tiene ver con el subsidio electoral, la Ley Electoral vigente prevé de que en caso, y según el grado de incumplimiento, se le puede descontar hasta el 100% del subsidio electoral y un porcentaje que va por la no presentación de las Declaraciones Juradas, si es que no presentan, se le descuenta el subsidio electoral que le corresponde a las organizaciones políticas que participan en las elecciones”, concluyó.

La Ley Nº 834/1996 Código Electoral dispone en su artículo Nº 276 que, “El Estado subsidiará a los partidos, movimientos políticos y alianzas los gastos que originen las actividades electorales con el equivalente al quince por ciento (15%) de un jornal mínimo para actividades diversas no especificadas por cada voto válido obtenido para el Congreso Nacional en las últimas elecciones, e igual porcentaje por cada voto válido obtenido para las Juntas Departamentales o Municipales en las últimas elecciones para dichos cargos.

El importe que en virtud del presente artículo corresponda a los partidos, movimientos políticos y alianzas, deberá ser entregado íntegramente a los mismos, una vez aprobada su rendición de cuentas y verificado el cumplimiento de las formalidades de control previstas en este Código".