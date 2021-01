En entrevista con el programa Tempranísimo, radio Universo y canal Gen, la diputada opositora Kattya González sostuvo que 41 votos se requieren para convocar a Juan Ernesto Villamayor y Denis Lichi, y que podría haber novedades en breve. “Esta semana vamos a tener novedades y este desafío están tomando varios colegas y eso será interesante”, dijo pero prefirió no ahondar mucho al respecto.

Estas interpelaciones se darían en el marco de las recientes transas que salieron a luz y que salpican a ambas autoridades de Estado. Lichi se ve envuelto en el escándalo del trato entreguista con la empresa argentina Texos Oil, mientras que Villamayor negoció un llamativo acuerdo con Venezuela para el pago de la deuda a PDVSA. En ambos casos se fijaron altísimas comisiones a abogados, siendo esto muy irregular.

“No tenemos que tomar esto como un hecho aislado (caso PDVSA), sino como una cuestión ya recurrente del Gobierno de Mario Abdo. Me sorprende que continúen con el mismo discurso. Este Gobierno no respeta la República. Villamayor dice que no tiene por qué explicar algo que no se concretó, pero sí tiene que rendir cuentas porque es un funcionario público. Es importante la rendición de cuentas, esto tiene que ser esclarecido. El Gobierno debe saber que hay gente que está atenta, y que no quiera hacer pasar gato por liebre”, lanzó Kattya.

La congresista lamentó que las actuaciones del Gobierno hacen concluir que el mandatario tiene una “política improvisada, aventurera, entreguista, no tiene agenda propia y eso es peligroso”. En ese sentido citó otros escándalos como el acta secreta de Itaipú Binacional.

La entrevistada lamentó que el presidente Mario Abdo Benítez no reconoce la situación y alega una persecución política y que todo está bien. “Mario Abdo dice que no le quieren por eso le critican. No es una cuestión de amor, es una cuestión de institucionalidad. Eso ya es muy recurso’i. Es una persona trasnochada. Su entorno está mal y solo está para robar”, agregó.