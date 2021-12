Teniendo en cuenta que aun estamos pandemia, es un hecho que muchas personas están emocionadas por celebrar la venida de un nuevo año. Sin embargo, es importante tomar decisiones conscientes: especialmente cuando se trata del consumo de alcohol.

Algunos consejos para no sufrir las consecuencias de su exceso

Cuando hablamos de bebidas alcohólicas es importante tener en cuenta que varía en tamaño de porción , de acuerdo con el contenido de alcohol de la bebida y la cantidad de carbohidratos que contiene (generalmente en forma de azúcar).

* No bebas si no te gusta: muchas veces bebemos simplemente porque está presente o porque se nos ofrece, sin embargo, si una bebida no es de nuestro agrado, mejor no beberlo, sino elegir una bebida sin alcohol para ingerir líquidos.

* Agrega hielo extra al vaso si vas a ingerir alcohol: de esta forma la bebida se diluye y el hielo ocupa lugar, permitiéndonos beber menos alcohol sin darnos cuenta.

* Elige tragos sin mucha azúcar: por un lado, ahorraremos calorías, pero por otro, al elegir tragos sin mucho azúcar no beberemos tanto, pues el azúcar mejora el sabor de las bebidas y estimula a continuar bebiendo.