A cuatro años del primer trasplante hepático en el Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas se encuentra sin recursos para continuar y la situación está cada vez más compleja entre la cultura de la donación de órganos y los costos que implica para el paciente acceder a este procedimiento de alta complejidad frente a la escasez de recursos.

El doctor Nelson Arellano, quien introdujo este tipo de intervención en el país mencionó que se ha avanzado mucho, pero todavía existen ciertos problemas que dificultan la continuidad de los trasplantes hepáticos.

“Por un lado la falta de concientización de nuestra sociedad sobre la donación de órganos. Además, lo fundamental en este tipo de programa es que no existan diferencias, todos deben tener el mismo derecho; tiene que existir una equidad para que los pacientes que lo requieran sean trasplantados. Lo fundamental cuando uno trabaja con enfermedades terminales es que siempre se trata de aplicar el máximo esfuerzo, de tal manera que el resultado sea el esperado y a tiempo. No siempre llegamos al resultado exitoso, debido a que estos pacientes llegan en etapa muy avanzada de la enfermedad, pero en ese sentido siempre aplicamos el mayor esfuerzo de tal manera a tratar de encontrar un resultado positivo”, indicó.

Actualmente en el Hospital de Clínicas registra 12 pacientes en lista de espera que reciben tratamiento por alguna enfermedad hepática terminal. La mayoría no cuenta siquiera con algún tipo de seguro ni cobertura médica, destacó Arellano.

La intención es que el programa permanezca y seguir con la realización de más trasplantes; con el objetivo principal de ofrecer procedimientos de alta complejidad que requieren de una formación extensa y profunda.

En estos momentos el programa depende en gran medida de la ayuda de algunas fundaciones por lo que no cesan en buscar una mejor cobertura y que en un futuro lo iniciado 4 años atrás, pueda afianzarse y que el acceso a la salud pública sea una realidad.

A 6 meses de haber recibido un trasplante hepático, Ruth Benítez de 19 años pudo terminar el colegio y es un gran logro para la joven ya que por su afección consideraba que era un paso muy lejano y ahora está enfocada en una carrera universitaria como hotelería y turismo.

Dos años atrás se manifestó la enfermedad, cuando los resultados arrojaron el diagnóstico de cirrosis autoinmune. Tiempo en que comenzó la carrera por conseguir un donante cadavérico que pudiera brindarle otra oportunidad de vida.

“Hace 6 meses que me practicaron el trasplante. Y ahora puedo realizar muchas cosas que antes no podía, como hacer ejercicios o comer normalmente porque se me hinchaba mucho la panza y ahora como de todo y puedo hacer otras cosas con total normalidad como trotar o hacer ejercicios al aire libre”, destacó la joven.

Asegura sentirse con más ganas y valora que su enfermedad unió más a su familia. “Somos 4 hermanos y estamos más unidos ahora y queremos ayudar a que la gente sepa lo importante de una donación de órganos para salvar vidas”, dijo y lamentó que este tipo de trasplantes no se estén realizando por falta de donantes y de recursos para mantener el programa de intervención.

Su madre, Gladys Zunilda Portillo de Benítez, afirmó estar dispuesta a colaborar con la causa luego de la experiencia de su hija. “Es un golpe grande saber que esto se puede terminar, porque lo más lindo que nos pasó es que una chica le donó a mi hija; y le diría a la gente que razone, que donen, porque ahora mismo están esperando un doctor y cirujano, que necesita lo único que le pido a la gente que donen”, afirmó.

Destacó que ahora su hija realiza muchas más actividades como ejercicios, caminatas, juega, ríe. “Me gustaría que más gente tenga la misma oportunidad que mi hija”, señaló.

Portillo indicó que le gustaría llegar hasta el presidente Mario Abdo para solicitarle que ayude al hospital para que el programa de trasplantes tenga otra vez fondos para sostener las operaciones.

“Me iría junto al presidente con todos los trasplantados, justamente estuve hablando con el doctor Arellano de que faltan insumos médicos, pues hay algunas medicinas que debemos de comprar y muchos somos pobres. El gobierno tiene que solucionar eso, es importante la salud de nosotros y nos dejan de lado, me duele que el especialista se tenga que ir del país porque acá no hay garantías, le necesitamos acá”, afirmó la mujer.

Ambas solicitaron que las autoridades tomen conciencia e inviertan más en políticas públicas de salud que puedan beneficiar a pacientes que aguardan un trasplante para mejorar su calidad de vida.

“Queremos que nos ayuden porque necesitamos mucho, hay mucha gente que necesita que tiene mucha vida por delante, y nos sentimos solos e impotentes porque sin recursos, sin remedios y sin donantes no se pueden salvar vidas”, puntualizó.