El comisario Carlos Aguilera, director de la comisaría de Alto Paraná, informó que continúa el trabajo de búsqueda de Javier Alarcón Caballero, quien escapó del albergue donde cumplía cuarentena el día de ayer. Adelantó, que el joven no cuenta con antecedentes pero ahora pesa en su contra una orden fiscal de localización.

El comisario, indicó que hasta el momento no se tiene ninguna novedad sobre el paradero de Alarcón, por lo que siguen con la intensa búsqueda.

Señaló, en contacto con 1000 AM, que el joven es oriundo de la ciudad de Caaguazú del Km 9 Lago Monday. “Tenemos varias informaciones, todo el personal que tenemos está pendiente de la situación”, expresó.

El jefe policial, comentó que la seguridad de los albergues están a cargo de los militares y la Policía Nacional se encarga del patrullaje aleatorio. No obstante, el establecimiento Tacuru Pucu de Hernandarias depende de los agentes policiales de la zona.

Detalló que Javier Alarcón, llegó del Brasil (São Paulo) y cumplía aislamiento obligatorio en el polideportivo de la Universidad Privada del Este (UPE).

“Es una lástima, porque ayer las personas que estaban con él en el albergue se hicieron la prueba (de coronavirus). Entiendo que hoy o mañana tienen que estar los resultados una vez ya para salir de la cuarentena”, manifestó el comisario.

Por otra parte, indicó que Javier Alarcón no cuenta con antecedentes policiales pero en estos momentos cuenta con una orden fiscal de búsqueda y localización; una vez que sea ubicado, quedará a disposición del Ministerio Público.

Cabe recordar que la fiscal Penal de Ciudad del Este, Vanesa Candia, ordenó la búsqueda y localización de Javier Alarcón.

Fuga de albergue

El ministro asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República, Federico González, informó que la fuga de Javier Alarcón de 22 años se dio en la madrugada de este martes.

Alarcón Caballero se encontraba en cuarentena obligatoria con otras 99 personasen la Universidad Privada del Este y las autoridades se constataron de su desaparición ayer de mañana.

El ministro González explicó que el joven todavía no fue sometido a la prueba del Covid-19, por lo que no se sabe si tiene o no el virus.

Indicó que el fugado violó el código sanitario, por lo que expone a sanciones una vez que sea encontrado por las autoridades.

A su vez, González anunció que a raíz de esta situación, se reforzaron la seguridad de los centros de albergues en todo el país.