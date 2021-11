En los últimos 15 días ingresaron tres personas provenientes de Sudáfrica. Recién desde hoy Paraguay aplica por manera indefinida restricciones para los viajeros provenientes de esa zona. Se insta a no viajar a los países donde circula la variante ómicron.

Ángeles Arriola, directora de Migraciones, mencionó a la radio 650 AM que desde este lunes se prohíbe el ingreso de extranjeros de Sudáfrica, Botswana, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe, Namibia, Malawi, Mozambique, Zambia y Angola, ante la circulación de la variante ómicron del coronavirus.

En el caso de los paraguayos, diplomáticos y residentes en el país, deberán hacer cuarentena de 10 días y al 5to día un PCR. No se exigirá la vacunación anticovid.

La autoridad migratoria sostuvo que en los últimos 15 días, tres personas llegaron al país proveniente de Sudáfrica: un diplomático de la ONU, un residente extranjero y un paraguayo. Sus datos ya obran en el Ministerio de Salud Pública, que hará seguimiento a estos casos.

NO HACE CAMPAÑA POLÍTICA

Por otro lado, Arriola fue consultada sobre la acusación del diputado del movimiento Colorado Añetete, Colym Soroka, quien solicitó su cabeza al vicepresidente Hugo Velázquez debido al sistema de “aprietes” en la institución a su cargo. “El tema con el diputado Soroca ya se habló, se deberían presentar las denuncias. No amerita mucho escándalo. Una vez que se haga la denuncia se tiene que hacer una investigación, no estoy ajena en absoluto”, instó al respecto.

En otro momento aseguró que no está en campaña política. “Yo no activo en ningún equipo político, mi trabajo es servir a la ciudadanía. Soy colorada hace mucho tiempo, tengo 24 años en la función pública y he trabajado con todos los gobiernos sin ningún problema”, puntualizó.