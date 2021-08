Un capítulo especial de “Tierra de nadie”, por el canal GEN, generó anoche un fuerte debate en el que saltaron datos que tal vez por la magnitud de los acon­tecimientos pudieron pasar desapercibidos para las noti­cias, como el dinero para las fuerzas de seguridad que en realidad se reduce al presu­puesto propio de las Fuerzas Armadas. Ver en http://www.gen.com.py.

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y el fiscal antisecuestro Federico Del­fino comentaron sobre las expectativas de crecimiento de los grupos secuestradores y las condiciones en las que operan actualmente.

La violencia en el Norte, los secuestros, en este momento tres en manos del EPP, según se atribuye, están siendo tema de fuerte agenda debido a los últimos ataques terro­ristas que dejaron como víc­timas fatales tres militares, dos policías y un civil.

El ex comandante del Ejército general (SR) Alfredo Machuca y el general (SR) Restituto González, primer coman­dante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), señalaron desde perspectivas diferen­tes el abandono y la orfandad de las fuerzas de seguridad en la lucha contra grupos crimi­nales en el Norte.

Para la fiscala general del Estado es indudable que, pese al descreimiento, hubo avances en las pesquisas del Ministerio Público como las tareas desde el Ejército, y de no haberse realizado la tarea de recolección de datos, el EPP iba a ser mucho más grande y fuerte. Delfino, por su parte, sostuvo que a esta altura, de acuerdo a sus manuales, ellos tenían que haber tenido más de 1.000 miembros, “ahora el EPP estamos hablando de una veintena, un poco más un poco menos”, subrayó.

“Pero cuál es la situación y es eso lo que les hace fuertes a los efectos de evitar la infil­tración de las fuerzas de segu­ridad, son núcleos familiares, son núcleos extremadamente cerrados en donde está la familia Villalba, Silva, Cris­taldo Mieres, Argüello, Meza; se manejan en estancos fami­liares, lo que hace difícil poder realizar una infiltración a tra­vés de inteligencia de fuente humana”, explicó Delfino.

FORTALECER A LA FTC

El general (SR) Restituto González derribó un discurso político con relación al pre­supuesto de la FTC que en determinadas situaciones se usa con el fin de desmantelar las fuerzas de seguridad en el Norte, plan que pudiera lite­ralmente convertir a la zona en tierra de nadie.

“La Fuerza Armada tiene un presupuesto de 277 millones de dólares, de eso se quita 7,4 millones de dólares y se le dio a la FTC, el Ejército colaboró o sigue colaborando con el 20%, el comando de Fuer­zas Militares 40%, la Fuerza Aérea y la Marina 15% y 10% el Comando Logístico; o sea, del mismo presupuesto de la Fuerza Armada va el presu­puesto”, detalló González.

El ex primer comandante de la FTC sostuvo que por primera vez en Diputados se está hablando de un pre­supuesto adicional para las Fuerzas Armadas, que son aproximadamente G. 15.000 millones. “Por primera vez lo que se apruebe será para la Fuerza de Tarea, el resto es para difamar, para coartarle a la Fuerza Armada, para que sea burla en las redes sociales porque se gasta un montón de plata y no hay resultados, no se gastó nunca más de lo que es el presupuesto de la Fuerza Armada”, aseveró González.

A su vez, Machuca se enfocó en el mal empleo de las Fuer­zas Armadas por debilidades administrativas, y que “hay que emplear la estructura de la Fuerza Armada a nivel de territorio nacional con énfa­sis en el Norte, entonces sí vamos a tener la posibilidad, por ejemplo, en una operación que no se hace, con qué capa­cidad tiene la FTC de llevar delante la intervención real, negar totalmente el acceso y salida a la zona roja, sea a una persona extranjera, nacional, autoridad, nadie pasa el perí­metro establecido y después se va estrechando, es la téc­nica y táctica del empleo de la fuerza contra la guerrilla”.

Machuca incluso manifestó estar convencido de que los grupos terroristas cuentan con vinculaciones políticas. “Hay que entender que tene­mos un brazo armado y sí o sí en este escenario, un grupo de terroristas, guerrilleros, sí o sí va a tener un brazo polí­tico que lo acompaña y está denunciado por todos los medios, por todas las redes, por qué no funcionan las ins­tituciones, por qué no hacen las investigaciones, por qué no los apresan, por qué no los detienen, por qué no pierden sus fueros si es que son los que están en el Congreso, yo no voy a decir si son culpables o no porque para eso están las instituciones”, acotó.

Negligencia y desidia en el tra­tamiento del secuestro de sus padres manifestaron Liliana Urbieta y Beatriz Denis.

Tanto Liliana como Bea­triz señalaron que, si bien la FTC realiza su tarea, exis­ten muchas limitaciones y en ocasiones hasta falta com­bustible para los operativos. Lamentaron la desidia por parte del Gobierno, que ni una campaña comunicacio­nal de sensibilización pudo llevar adelante con eficiencia.

“‘Que vuelvan los tres’ tuvo mucho más impacto que la propia campaña nacional y tenía que ser lo contrario, de arriba tuvo que haber nacido este proyecto, ‘Que vuelvan los tres’ tuvo mucho más impacto para la sociedad”, dijo Liliana.

“Vamos a hablar de los flyers nomás, recuerdan ustedes cuándo tenían que haber sacado, al día del secuestro, tuvo que haber una cam­paña masiva y hasta hoy eso no se cumple, hubo promesa por parte del Gobierno, de las autoridades parlamen­tarias, se hizo una sesión de una supuesta ampliación presupuestaria, pero no hubo campaña masiva a través de diferentes medios donde se hable de un monto de recom­pensa por información, eso nunca existió, se hizo a tra­vés de Whatsapp, una cam­paña casera”, indicó Beatriz.

En entrevista con “Tierra de nadie”, refirieron que como familia se sienten también secuestradas ya que deben cuidar todos sus movimien­tos, estar atentos.