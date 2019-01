El Dr. Alfredo Jara, Jefe de la Urgencia del nosocomio explicó que en los dos días específicos atendieron a 66 niños, 50 % de los cuales fueron por heridas en los ojos.

“Sólo el 31 de diciembre fueron atendidos 42 niños, en su mayoría por traumatismo ocular a consecuencia de los petardos. Somos el único hospital público que cuenta con profesionales médicos para la atención de estos tipos de lesiones, ante esta situación la mayoría de los casos fueron derivados a nuestro centro”, expresó Jara.

Las campañas instando a los padres a no permitir el uso de explosivos a niños, a final del año pasado no solo no surtió el efecto deseado. Por el contrario, empeoraron los episodios, tanto en cantidad como en gravedad de afecciones que azotaron a los chicos.

Otro de los cuadros que afectaron también a los menores, hace mención a la otitis, que se dieron como consecuencia de inmersión en piletas o arroyos no tenían la suficiente limpieza.

El informe de Emergencias Médicas sobre el último día del año, consignó un sensible aumento de casos de heridos en diversas circunstancias. Totalizaron alrededor de 300 episodios, entre los que sobresalieron accidentes de tránsito que implicó a motociclistas.

En cuanto a manipulación de petardos, el más llamativo fue el caso del hombre al que le explicó un cebollón en la boca, produciéndole fracturas múltiples que requerirán cuanto menos 15 cirugías de reconstrucción facial.