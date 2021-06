Sumamente molesto, el neumólogo Carlos Morínigo, exministro de Salud, cuestionó al Gobierno por no reclamar a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el abandono al país, al no cumplir con la entrega de las vacunas anticovid vía mecanismo Covax.

A través de un posteo en su red social Facebook, el médico Carlos Morínigo nuevamente reclamó el abandono de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “No puede ser que el mecanismo COVAX para nosotros no exista. Hemos pagado por eso millones de dólares. Estamos endeudados hasta la mata. Por favor, alguien haga algo con esta gente, no puede ser que en esta situación epidemiológica no sean capaces de darnos un bien por el que pagamos”, indicó.

El exministro de Salud Pública resaltó que más de un millón de paraguayos se agendaron para recibir las dosis contra el Covid-19 pero el Gobierno sigue sin dar una respuesta a la población. “¿Qué pasa con este Gobierno que no reclama nada? ¿Qué hay detrás de este temor a reclamar lo justo? Seguimos viviendo de donaciones siendo que pagamos. ¡Por Dios! ¡Qué vergüenza! Esperando más beneficencia ahora”, lamentó.

Cabe recordar que ya se pagaron 4.279.800 dosis. En total se dieron tres entregas: 36.000 en el primer lote del 26 de febrero; 134.400 que llegaron el 25 de abril, y 134.400 dosis de la AstraZeneca del pasado 3 de junio. Totalizando así solo 304.800 vacunas.

Por Covax se abonó US$ 9.981.296, cifra que representa solo el pago por la prima de acceso, que no es recuperable según el acuerdo de participación al sistema representado localmente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Dicha prima alcanzó US$ 6.847.680, pagado el 1 de octubre de 2020. A dicho monto se suma una garantía financiera de US$ 2.975.616, abonada el 25 de octubre; así como US$ 158.000 por costo de envío, pagado el 26 de febrero.

A través de Covax, Paraguay accede a vacunas del laboratorio AstraZeneca, por un costo total de US$ 38.304.210. El saldo a pagar es de US$ 35.328.594. El costo por dosis es de US$ 9.