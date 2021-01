En entrevista con el programa Tempranísimo, radio Universo y canal Gen, el Dr. Julio Borba, viceministro Atención Integral a la Salud, se refirió a la situación de las personas que se encuentran de vacaciones en zonas de alto riesgo epidemiológico fuera del país.

En ese sentido, si bien aclaró que no desea desestimular el turismo, pidió a los viajeros que antes de salir del país sepan bien cuál es la situación epidemiológica del sitio a visitar.

“El estado de Santa Catarina (Brasil) tiene 7 millones de habitantes, al igual que todo Paraguay, con la diferencia de que Santa Catarina tiene 600 mil casos positivos y 6.000 muertos hasta la fecha. Estamos hablando de 6 veces más casos que Paraguay y 3 veces más de mortalidad. Es una situación complicada y hay que tener cuidado porque podemos traer el virus. El inconveniente no se da solo en la playa, sino cuando vamos al súper, a visitar a amigos o salimos a cenar”, agregó.

Borba adelantó que ante esta situación, a partir de ahora se solicitará el PCR negativo para los paraguayos que regresen de sus vacaciones vía terrestre. Si no lo presentan, deberán entrar en cuarentena hasta que obtengan sus resultados. Se está estudiando que se haga la cuarentena domiciliaria pero no se descarga volver a implementar los albergues.

“Ayer un amigo que llegaba de Brasil me llamó desesperado porque no le dejaban entrar porque no tenía PCR. Ahora está esperando. Yo creo que es lo justo que se comience a aplicar a los que entren al país vía terrestre”, dijo al consultársele sobre si ya se está aplicando esta nueva disposición.

¿Qué pasa con al gente que se encuentra de vacaciones en zonas de alto riesgo epidemiológico fuera del país?

CASI 3.000 PARAGUAYOS EN BRASIL

Entre el 5 de diciembre y el 5 de enero, 2.907 paraguayos salieron de vacaciones rumbo al Brasil, según confirmó la Dirección de Migraciones. Actualmente se registra de entre 300 a 400 personas que van de vacaciones por día en el Puente de la Amistad.

Para ingresar a Brasil por vía aérea se debía presentar el PCR negativo de hasta 72 horas, según la resolución del 30 de diciembre. Sin embargo, para acceder por tierra no había requisitos, ni de seguro médico, ni de ficha de salud ni de test negativo.

El principal problema en Brasil es que actualmente hay un rebrote del virus y además ya circula la nueva cepa que es altamente contagiosa.