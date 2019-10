El periodista Rubén Orué informó a la 730 AM que fue tapado el bache que estaba ubicado sobre la Ruta Acceso Sur, en el kilómetro 28, compañía Typychaty, ciudad de Itá.

El taponamiento se realizó un día después del accidente de tránsito que se cobró al vida del conductor Armando Andrés Ruíz, quien iba a bordo de un automóvil con cuatro menores de edad que forman parte de un equipo de fútbol.

Fue otro camión que se trasladaba sobre la citada ruta que cayó al bache de gran tamaño, que le hizo perder el control, ingresar al carril contrario e impactar frontalmente contra el automóvil de Ruíz.

Tras el impacto ambos vehículos fueron disparados a la banquina de la ruta, quedando el camión incrustado en la parte delantera del auto.

El diputado liberal Édgar Acosta indicó que no es normal que las rutas estén minadas de baches y señaló que ello es producto de la corrupción. “El bache no es normal, no podemos normalizar la corrupción. Sinverguenzas que hacen mal las obras, por eso hubo muertes. Van a caer más corruptos y tienen que ir a la cárcel”, arremetió.