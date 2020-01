El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, informó en conferencia de prensa que el mandatario Mario Abdo Benítez sintió un leve malestar general, presenta dolores de cabeza y un cuadro febril, con 38.5 grados de temperatura corporal.

“Son síntomas inespecíficos y se hicieron pruebas laboratoriales de sangre. En ningún momento el mandatario perdió el conocimiento; solo estuvo somnoliento. Por el momento los síntomas sugieren un cuadro infeccioso, ahora esperamos los resultados”, indicó.

Señaló que en atención a la epidemia del dengue, no puede descartarse de que sea esta enfermedad la que aqueja al mandamás, aunque también resaltó que podría tratarse de otro cuadro clínico.

De momento se dispuso que el mandamás guarde reposo por 48 horas y se hidrate bien, mientras se aguardan los resultados laboratoriales que confirmarían o descartarían un posible caso de dengue.

“El presidente es muy sano, no posee ninguna enfermedad conocida y no consume medicamentos. No está en los grupos vulnerables”, puntualizó Mazzoleni.