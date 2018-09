En su intento de defensa, Quintana (imputado por tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de drogas en carácter de cómplice) habló con las radios 730 y Monumental AM. Reconoció que habló con un asistente fiscal y la comisario de Nueva Londres, donde estaba demorado Diego Medina Otazú, el secretario de “Cucho” que había sido detenido en una barrera policial con US$ 190.000 en efectivo que en ese momento no pudo justificar.

Reconoció la conversación con Cabaña. “Es cierto eso, no niego. Me dijo que una persona estaba llevando dinero y que fue detenida. Le pregunto si el dinero tiene documento y me dice que sí. Solo pregunté si el dinero era lícito, no podía hacer nada. Yo no usé la palabra maquillar. No tengo ni la capacidad que se libere ese dinero. No le dije nada fuera de lugar. No sabía (que terminaron pagando una coima)”, añadió.

El colorado abdista señaló que luego llamó al secretario Medina y este le pasó la llamada con la oficial Selva Chaparro, quien le manifestó al mismo que debía traer el documento que justificaba el origen del dinero.

Así también confirmó que se comunicó con José Alarcón, funcionario del Ministerio Público, para que intervenga en el caso enviando a un abogado a la sede policial, pero resaltó que este asistente fue personalmente al sitio.

“Soy abogado y pregunté qué ocurría, nunca ordené que se libere. No hice nada, en absoluto. En la grabación ellos mismos dicen que ellos solucionaron”, dijo. Sin embargo, luego agregó: “nunca fui abogado de Cucho Cabaña, siempre me hizo consultas pero nunca fui su abogado”, argumentó.

LA PRUEBA

Según el acta de imputación, un audio de las 16:09 de ese 28 de agosto deja en evidencia la complicidad del diputado Quintana, a quien si sus colegas lo desaforan irá a parar a la cárcel de manera preventiva a pedido de la Fiscalía.

-Cucho Cabaña: Necesito un favor, mi secretario está transportando 190.000 dólares y le agarraron ahí en el peaje antes de Oviedo, nosotros somos de Neo’s Import Export y podemos transportar hasta 50.000 dólares, pero no se puede hablar con el tipo, que no quiere dar nombres, que con el Ministerio Público nomás ya se va a saber y si vos le llamás pues estamos habilitados legalmente.

-Ulises Quintana: ¿En dónde es?

-Cabaña: En Oviedo, son los policías. Yo tengo el número y podés llamar y hablar.

-Quintana: ¿Está todo limpio o hay que maquillar?

-Cabaña: No, nada no tiene, plata es.

-Quintana: Si tiene documentos de eso.

-Cabaña: A la hora vamos a conseguir todo eso.

SUS LOTES

“No tengo casa propia, ni tenía cuenta bancaria, no tengo bienes prácticamente y me imputan por lavado de dinero. No soy rico y tampoco pobre”, dijo además Quintana durante su defensa, pero luego terminó reconociendo que en abril pasado adquirió 18 lotes en Hernandarias, valorados en un monto irrisorio de 207 millones de guaraníes.

“Ese dinero cobré a un cliente. Fueron honorarios profesionales. Son lotes que no tienen ningún valor, no tengo casa propia. Hernandarias es una ciudad pequeña. Cada lote ha de costar 25 millones de guaraníes. Me imputan por lavado de dinero pero ni tengo empresas. Yo soy abogado hace 15 años. Yo voy a demostrar cómo adquirí esas propiedades”, argumentó.

NIEGA LLANTO

En otro momento, Quintana negó que se haya reunido con sus colegas durante la jornada del martes y que haya pedido que le den un periodo de gracia de una semana. Así también desmintió que los legisladores hayan llorado cuando les rogó que no lo desaforen.

“No quisieron hablar conmigo. Yo me voy a la Cámara pero no me reuní con nadie. Hoy voy a estar en la cámara, voy a estar haciendo una exposición de los motivos por los cuales me imputan injustamente. No tengo ningún vínculo con el narcotráfico. Me imputan arbitrariamente”, resaltó.

TEME LA CÁRCEL

Sobre la pérdida de investidura, aseguró que no saldrá de la Cámara de Diputados. “No voy a renunciar de ninguna manera, porque no hay elementos para imputarme”, añadió.

Dijo que únicamente desea ejercer su derecho a la defensa como cualquier ciudadano. “Tengo familia, hijos, soy una persona trabajadora y nunca recibí dinero de la mafia. Tengo derecho a defenderme. No existe objetividad, porque no me dan la carpeta fiscal para defenderme. No tengo nada que ocultar”, dijo.

“Quieren mi desafuero para enviarme a la cárcel directamente, sin darme el derecho a la defensa, después se va a demostrar mi inocencia y van a manchar mi nombre. Quiero presentar todos los elementos para que los colegas vean que la Fiscalía no podrá sostener la denuncia”, comentó.

Argumentó que existen contenidos políticos muy fuertes detrás de su caso. “Hay algo detrás de esto, una cuestión política. Luego voy a decir, en su momento voy a hablar. Hay una cuestión grave lo que ocurre”, alegó.

FOTO CON MARITO

Sobre la foto de Mario Abdo y Cucho Cabaña, recalcó que no fue él quien llevó al presunto narco junto al mandatario durante la campaña política, al resaltar que fueron varios los candidatos y dirigentes que llevaban a la gente junto al entonces postulante.

Sin embargo, el político reconoció que otorgó varias invitaciones a Cabaña para el traspaso de mando.

ABOGADO DEL NARCO TOMA’I

Al ser consultado sobre si estuvo vinculado al narcotraficante Toma’i Rojas, quien habría dejado su imperio a Cucho Cabaña en Alto Paraná, reconoció que había intentado intervenir cuando fue detenido por la justicia. “Sí, yo fui abogado. Me revocaron el poder, no tuve intervención, solo pedí la carpeta de ese caso”, acotó.