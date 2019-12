El juez Pedro Mayor Martínez manifestó que los fiscales encargados del operativo Berilo no presentaron las pruebas correspondientes para sostener la acusación que formularon y por ello, el diputado colorado Ulises Quintana y el supuesto narcotraficante Reinaldo ‘Cucho’ Cabaña podrían ser liberados. El Poder Judicial emplazó al Ministerio Público y tienen 10 días para presentar los elementos probatorios.

“El Ministerio Público tuvo plazos ordinarios y extraordinarios para buscar evidencias que sustenten la teoría del caso. No tiene mucho sentido que ahora estén solicitando una prórroga para presentar sus elementos probatorios”, explicó el magistrado a Radio Monumental.

Para el abogado de Cabaña, Pedro Wilson Marinoni, la ley es clara. “Con la acusación se deben presentar los elementos probatorios y la Fiscalía no lo hizo. No se puede volver a una etapa preclusa, porque si la Fiscalía General hoy presenta una nueva acusación, vamos a tener dos y nadie puede tener dos acusaciones en un mismo proceso. Ellos ya perdieron la oportunidad de presentar los elementos, tuvieron un año para hacerlo y no lo hicieron ¿Cuál fue el inconveniente? Estamos ante una negligencia tremenda y vamos a hacer valer nuestros derechos”, sentenció el jurista.

La fiscal Lorena Ledesma sostiene que la extinción de la causa será exclusiva responsabilidad de la Cámara de Apelaciones. “Decir que el Ministerio Público no presentó las pruebas es faltar a la verdad”, declaró.

Según la agente del Ministerio Público, recién pudieron estudiar 3.000 documentos de los más de 80.000 que se tendrían de los 26 procesados en el marco del Operativo Berilo y asegura que, más allá de que el plazo de 10 días que da la justicia sea suficiente o no, afirmar que la Fiscalía no presenta las pruebas es falso, porque se realizó una presentación gradual de los elementos probatorios.

“El Juzgado asigna una sola persona para la recepción, yo quiero entregar evidencias pero no puedo”, indicó Ledesma.

Reinaldo Cabaña quedó detenido en septiembre del año pasado en el marco del Operativo Berilo y está procesado por tráfico de drogas, provisión de medios de transporte para tráfico de drogas, asociación criminal, comercialización de estupefacientes y lavado de dinero. Estuvo recluido en la Agrupación Especializada y en diciembre fue trasladado el Penal de Tacumbú.

El operativo consistió en más de 20 allanamientos, la incautación de 23 lujosos vehículos, el hallazgo de 21 kilos de cocaína, ocho detenidos y varios imputados.