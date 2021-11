“Tienen que responder en diciembre, porque vence el plazo para resolver el presupuesto”, respondió el ministro de RelacionesExteriores, Euclides Acevedo, tras reunirse con miembros del Congreso.

Aclaró sin embargo, que pese a no ser una decisión directamente vinculada con el Anexo C, sí tiene un grado de incidencia, ya que repercute en el presupuesto del año que viene y porque además el Anexo C es el que sienta las bases financieras del contrato.

La Itaipú Binacional aprobó la creación de una Comisión de Cuentas, que buscará fiscalizar las finanzas de los últimos cinco años, como un mecanismo adicional de auditoría. La propuesta fue hecha por Paraguay y aceptada por Brasil.

Será una instancia binacional autónoma de fiscalización de cuentas de Itaipú, y sus miembros actuarán conjuntamente, como mecanismo adicional de auditoría de la binacional.