Sandra Olmedo, hermana de César Daniel Olmedo de 22 años, el joven que fue aparentemente arrastrado por el raudal ayer en horas de la mañana, relató a radio la Unión que están desesperados por saber dónde se encuentra su hermano.

“No pudimos dormir un sueño y ahora estamos peor porque los bomberos todavía no vienen, supuestamente desde que amanecía iban a buscarle y no están apareciendo. Llamamos, nos dicen que no hay bomberos y que se está armando recién el escuadrón, necesitamos que vengan porque ya me estoy por bajar a buscarle entre los escombros”, expresó sumamente afectada por la situación.

Continuó su desgarrador relato diciendo que su hermano debe estar en algún lado y pidió que al escuadrón de Bomberos de Villa Elisa se sumen otras compañías porque lo único que desea la familia es saber dónde está.

“Es un joven responsable y puntual, seguro por querer llegar temprano a su trabajo, salió y le pasó eso”, lamentó Sandra.

Por último, la mujer pidió nuevamente que se retome la búsqueda de César. “Por favor, eso nomas pedimos, que le busquen, después ya pueden hacer lo que quieren, pero solo eso pedimos y darnos esa tranquilidad, solo eso queremos”, remarcó.

El joven César Daniel Olmedo se encontraba camino a su lugar de trabajo y habría sido llevado por el fuerte raudal que se generó en la zona de la Avenida Von Poleski a raíz de las intensas lluvias registradas el día de ayer.

Tras el temporal del miércoles, su motocicleta fue hallada en el Arroyo Fortín de Villa Elisa luego. Hasta el momento sus familiares ni amigos tienen información acerca de él.