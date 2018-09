A la historia del diputado Miguel Cuevas, se suma ahora su señora, Nancy Florentín de Cuevas, quien cobra rubros como docente en una escuela de Sapucai pero no asiste. En las planillas figura que trabaja doble turno: por la mañana se ocupa (o debería de hacerlo) de la bibliotecaria y a la tarde tiene a su cargo algunas funciones administrativas.

“No sé, parece que estaba en la escuela”, dijo Bruno Florentín, el mejor egresado del año 2017, cuando le consultaron sobre Nancy Florentín. “Que no falte tanto”, fue su pedido.

Un equipo periodístico de GEN y La Nación, que exponen este presunto caso de planillerismo, fueron hasta la escuela y por varios días no la encontraron. Haciendo cruzamiento de datos, constataron que en una oportunidad, el pasado 7 de agosto, estaba en un shopping de Asunción en pleno horario laboral.

Posteriormente fue vista en un acto político, sentada al lado de su esposo, el titular de la Cámara baja.

La vicedirectora de la institución educativa, Doralicia Acuña, dijo que “todos los días viene a trabajar”. Sin embargo, Cuevas alegó que su esposa tiene permiso especial por tema de salud y de tiempo indefinido.

La supervisora administrativa, Gricelda Paniagua, indicó que “hay comentarios de que no asiste tanto”, pero que eso no consta en las planillas. Así también aseguró que no cuenta con reposo médico de la funcionaria, tal como esgrimió el político colorado al defender a su esposa, la “reina de Inglaterra”.