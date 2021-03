Los pacientes jóvenes llegan en estado grave ya con un cuadro pulmonar muy deteriorado lo que complica la atención y requiere cuidados intensivos. La Doctora Leticia Pintos, coordinadora de terapias de Salud Pública instó a no postergar la ida a urgencias en caso de dificultad respiratoria.

Ante la mínima dificultad respiratoria se debe buscar asistencia en urgencias de los hospitales respiratorios ya que este es un dato muy importante que ya es parámetro de gravedad de una lesión pulmonar por COVID-19, explicó la Doctora Leticia Pintos, directora de Terapia Intensiva de Salud Pública en contacto con la 1080 AM.

Afirmó que son los jóvenes quienes en teoría tienen más resistencia, aguantan por más tiempo y son los que llegan a los hospitales con un cuadro pulmonar muy deteriorado.

“Siempre insisto, cuando se siente la falta de aire al bañarse o comer o en una mínima actividad hay que ir sí o sí a la urgencias”, señaló la profesional.

Lamentó el altísimo número de fallecidos y a la vez de ocupación de camas lo que implica que se tenga pacientes en espera por una cama en terapia y estos son los que quedan en la sala de reanimación con soporte respiratorio que no es lo ideal para la gravedad de cada caso.

“En reanimación están los que ya no pueden respirar solos y se les conecta y son atendidos por emergentólogos. En la urgencia se le recibe y clasifica al paciente para internar, hay un sector que le llamamos Zona Gris donde están los que no sabemos si tienen o no covid y las salas de reanimación donde están los monitores y respiradores”, explicó.

En pacientes graves también se prueba el alto flujo y si no resulta se los intuba y se los conecta al respirador y es cuando debe estar en terapia y no en urgencias.

En esta situación están 20 pacientes porque no hay cama libre para ingresarlos.

“Seguimos al 100 por ciento y ayer trasladamos 30 pacientes a terapia, estos días están muy complicados. Tenemos 90 pacientes en el privado y estamos con el freno de mano”, agregó Pintos e instó a extremar cuidados para evitar contagios.