El ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, confirmó que varios periodistas recibían dinero para hablar bien del Detave, hacían ‘alabanzas’ excesivas y destacan pequeños operativos de incautación, haciéndolos pasar como hechos de gran envergadura. “Se sobrevaloraba la intervención, se presentaba como una operación enorme la caída de un camioncito de cebollas o tomates”, lanzó.

En charla con la 780 AM, indicó que presumen que con este pago a los comunicadores se pretendía generar una mejor imagen y además acallar las críticas contra la institución.

A su vez, el fiscal René Fernández, en entrevista con la 730 AM, prefirió no dar a conocer las identidades de estos trabajadores de la prensa. “Estamos en etapa delicada de la investigación y necesitamos cerrar nuestras hipótesis y por eso no vamos a dar todavía los nombres”, dijo.

“Los comunicadores recibían un viático o sobresueldo para que hagan una cobertura. Ese dinero no está vinculado directamente a la estructura de contrabando, sino que son pagos registrados en algunos casos de forma sistemática, en principio no tiene nada que ver con la recaudación aduanera”, comentó. Sin embargo, luego dijo que sí sospechan que el dinero provenía de la coima que realizaba la rosca mafiosa.

Mientras que Emilio Fuster, ministro coordinador ejecutivo de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate, y Represión del Contrabando (UIC), comentó a la 780 AM que los periodistas de medios televisivos y radiales hacían un “pantallazo” con publinotas.

“Más informaciones a las que accedí, son periodistas televisivos y de radio (los que recibían pagos). Hay gente conocida, pero no tengo detalles. Son gente que siempre están en pantallas, son cronistas. El Ministerio Público deberá determinar si tiene relevancia penal la conducta de esas personas”, puntualizó.

Tampoco quiso revelar la lista de los nombres que aparecen en el documento encontrado en poder del general retirado Ramón Benítez, director del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (DETAVE) de la Dirección Nacional de Aduanas.

Por este caso fueron detenidos Ramón Benítez Amarilla, Director del Departmento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave), Blas Roberto Cabañas, jefe de Operaciones de Detave; Osmar Samudio Vargas, encargado del puesto de control del Detave en Vista Alegre, Fredi Rubén Gauto, agente especial investigador encargado de Canindeyú y San Pedro y Diego González Aguilera, agente especial investigador de Alto Paraná-Yguazú.